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مطلوب للعمل صنايعي_فول_وطعمية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للعمل بالسعودية بمرتب مجزي #صنايعي_فول_وطعمية تتوافر به الشروط الآتية #الشروط: - السن من 24 : 40 - خبرة في الشغل - يفضل من اشتغل في السعودية سابقًا - يفضل وجود رخصة قيادة #مميزات : - رواتب جيده - توفير سكن - توفير إقامه - توفير مواصلات - توفير تذكره طيران - توفير تأمينات طبية لمن يتوافر به الشروط السابقة برجاء ارسال ال CV وصور للشغل بأيده او فيديو تعريفي علي الايميل او الواتساب Whatsapp: 01113253543 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|- ب
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279190
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