مطلوب للعمل صنايعي_فول_وطعمية

مطلوب للعمل بالسعودية بمرتب مجزي #صنايعي_فول_وطعمية تتوافر به الشروط الآتية #الشروط: - السن من 24 : 40 - خبرة في الشغل - يفضل من اشتغل في السعودية سابقًا - يفضل وجود رخصة قيادة #مميزات : - رواتب جيده - توفير سكن - توفير إقامه - توفير مواصلات - توفير تذكره طيران - توفير تأمينات طبية لمن يتوافر به الشروط السابقة برجاء ارسال ال CV وصور للشغل بأيده او فيديو تعريفي علي الايميل او الواتساب Whatsapp: 01113253543 [email protected]