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مطلوب للعمل بمجموعـة مطاعـم بالسعوديـة

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بمجموعـة مطاعـم بالسعوديـة 1 مديـر تشغيـل 3 مدراء منطقـة السن حتى 40 سنة 5 مدراء مطاعـم السن حتى 35 سنة 8 مشرفيـن مطاعـم السن حتى 30 سنة 2 مشرفيـن جـودة السن حتى 35 سنة 2 مشرفيـن حفـلات 2 اخصائيـن تسويـق يشترط فى الجميع العمل فى مطاعـم امريكيـة ترسل السيرة الذاتيـة احمـد السيـد 01222220106 واتس فقط ايميل : [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2024
رقم الإعلان: 2281287

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl

اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

جميع التصميمات _ جميع الالوان و الخامات _ جميع الاكسسوارات شركه نورن ديزاين اسم لكل مشروع الكومباكت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

(فرصة عمل)

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,800 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

(فرصة عمل)

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى توسان موديل 2023

ايجار هيونداى توسان موديل 2023

(للإيجار)

إعلان تأجير سيارة هيونداي توسان 2023 هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء القوي والراحة؟ هل ترغب في قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: Bus Booking for rent|01100092199

Bus Booking for rent|01100092199

(للإيجار)

فخامة التصميم: تتميز باصات VIB بتصميمها الداخلي الفاخر،الذي يجمع بين الأناقة والراحة. مقاعد جلدية فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: خدمات سيارات فاخره للنقل من وإلي المطار

خدمات سيارات فاخره للنقل من وإلي المطار

(للإيجار)

ليموزين فاخر للسفر.Luxury limousine for travel خدمات ليموزين مطار 01100092199 السفر تجربة مليئة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

(للبيع)

شركة نور ديزاين 👍 للكومباكت والكوريان الصناعى و السيكوريت و الكلادينج يسعدها التعاون معكم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: تلفزيونات 32 بوصة للبيع

تلفزيونات 32 بوصة للبيع

(للبيع)

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/8/2024
صورة الاعلان: مكتب 50 متر ميدان بن سندر

مكتب 50 متر ميدان بن سندر

(للبيع)

مكتب حجرة واحدة و ريسبشن خلفي بموقع مميز بميدان بن سندر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

10/8/2024
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