مطلوب للعمل بمجموعـة مطاعـم بالسعوديـة

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فخامة التصميم: تتميز باصات VIB بتصميمها الداخلي الفاخر،الذي يجمع بين الأناقة والراحة. مقاعد جلدية فا.

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