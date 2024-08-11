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مطلوب للعمل بمجموعـة مطاعـم بالسعوديـة
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للعمل بمجموعـة مطاعـم بالسعوديـة 1 مديـر تشغيـل 3 مدراء منطقـة السن حتى 40 سنة 5 مدراء مطاعـم السن حتى 35 سنة 8 مشرفيـن مطاعـم السن حتى 30 سنة 2 مشرفيـن جـودة السن حتى 35 سنة 2 مشرفيـن حفـلات 2 اخصائيـن تسويـق يشترط فى الجميع العمل فى مطاعـم امريكيـة ترسل السيرة الذاتيـة احمـد السيـد 01222220106 واتس فقط ايميل : [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281287
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