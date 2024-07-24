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مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان معلمات فرنسـاوى معلمات تربية رياضية الشروط المطلوبـة : السن لايزيد عن 35 سنة خبرة لاتقل عن 4 سنوات خبرة حالية مع توفر شهادة خبرة معتمدة اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامـة لان لغه التعامل الرسمية مع المدرسة هي الانجليزيـة احمد السيد ترسل السيرة الذاتيـة واتس 01222220106 او الأيميل : [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280469
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