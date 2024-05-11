(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة - مدير مالـي خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مالى فى شركات عالمية - مدير تجـاري خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير تجارى فى شركات عالمية - مدير تطويـر وتخطيـط خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير تطويـر وتخطيـط فى شركات عالمية ترسل السيرة الذاتيـة احمد السيد 01222220106 واتس [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280422
1,000 جنيه