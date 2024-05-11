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مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة - مدير مالـي خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مالى فى شركات عالمية - مدير تجـاري خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير تجارى فى شركات عالمية - مدير تطويـر وتخطيـط خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير تطويـر وتخطيـط فى شركات عالمية ترسل السيرة الذاتيـة احمد السيد 01222220106 واتس [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280422

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم,مربيات,راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب شغالات وخدم,مربيات,راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال الع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

11/5/2024
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