(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة عدد 2 موظفين موارد بشرية خريج محاسبة عدد 2 سكرتير خريج محاسبة عدد 3 محاسب تكاليف العمر : 27 الى 29 سنه . يشترط خبرة فى المجال المطلوب السكن والمواصلات والاقامة والتأمين الطبى على الشركة ترسل السيرة الذاتيـة احمد السيد 01222220106 واتس فقط [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276320
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