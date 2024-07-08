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مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة عدد 2 موظفين موارد بشرية خريج محاسبة عدد 2 سكرتير خريج محاسبة عدد 3 محاسب تكاليف العمر : 27 الى 29 سنه . يشترط خبرة فى المجال المطلوب السكن والمواصلات والاقامة والتأمين الطبى على الشركة ترسل السيرة الذاتيـة احمد السيد 01222220106 واتس فقط [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

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العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276320

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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية - في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية رئيس حسابـات يشترط خبرة فى شركات مخبوزات او حلويات أمين مخـزن خب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/7/2024
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