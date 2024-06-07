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مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب الشروط : *خبرة من 3 الى 5 سنوات * خريج تجارة انجليزى * اجاده اللغه الإنجليزية ( قراءة + كتابة + تحدث) * السن لا يزيد عن 30 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : 201017913335 201113177163 من خلال الايميل : [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280465
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