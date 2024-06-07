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مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب الشروط : *خبرة من 3 الى 5 سنوات * خريج تجارة انجليزى * اجاده اللغه الإنجليزية ( قراءة + كتابة + تحدث) * السن لا يزيد عن 30 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : 201017913335 201113177163 من خلال الايميل : [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
التليفون: 01017913335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280465

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مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #محاسب

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