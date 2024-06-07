مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب الشروط : *خبرة من 3 الى 5 سنوات * خريج تجارة انجليزى * اجاده اللغه الإنجليزية ( قراءة + كتابة + تحدث) * السن لا يزيد عن 30 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : 201017913335 201113177163 من خلال الايميل : [email protected]