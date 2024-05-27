مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة من 5 الى 10 سنوات * السن لا يزيد عن 35 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : من خلال الايميل : ZHRET.ELHEGAZ@YAHOO