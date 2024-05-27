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مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة من 5 الى 10 سنوات * السن لا يزيد عن 35 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : من خلال الايميل : ZHRET.ELHEGAZ@YAHOO
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274227
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