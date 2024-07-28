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مطلوب للعمل بالسعودية بمرتب مجزي #صنايعي_فول_وطعمية تتوافر به الشروط الآتية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية بمرتب مجزي #صنايعي_فول_وطعمية تتوافر به الشروط الآتية #الشروط: - السن من 24 : 40 - خبرة في الشغل - يفضل من اشتغل في السعودية سابقًا - يفضل وجود رخصة قيادة #مميزات : - رواتب جيده - توفير سكن - توفير إقامه - توفير مواصلات - توفير تذكره طيران - توفير تأمينات طبية لمن يتوافر به الشروط السابقة برجاء ارسال ال CV وصور للشغل بأيده او فيديو تعريفي علي الايميل او الواتساب Whatsapp: 01113253543 [email protected]_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ب
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2024
رقم الإعلان: 2279088

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

(للإيجار)

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب خصائيه جلديه

مطلوب خصائيه جلديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المجمعات بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

رحلة مريحة وفاخرة مع تأجير ليموزين المطار هل ترغب في تجربة نقل فاخرة ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح

خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح

(للإيجار)

عروض تاجير باص مرسيدس لسفريات مطروح اتوبيس سياحي للايجار بالتالي مع بداية فصل الصيف واقتراب موسم الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُعت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: Range Rover limousine rent in Heliopolis

Range Rover limousine rent in Heliopolis

(للإيجار)

استأجر رينج روفر فيلار للمؤتمرات و الندوات في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في الفعاليات مزيجاً م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

(للإيجار)

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

(للإيجار)

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: بوابات المواقف الالكترونيه للسيارات

بوابات المواقف الالكترونيه للسيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات الالكترونية اسعار مواقف السيارات الالكترونية بوابات الجراجات والمواقف .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة جديدة

شاشات 32 بوصة جديدة

(للبيع)

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2024
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