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مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و الباريستا * السن لا يزيد عن 35 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : من خلال الايميل : [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
التليفون: 01017913335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274309

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