مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و الباريستا * السن لا يزيد عن 35 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : من خلال الايميل : [email protected]