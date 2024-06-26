مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف الشروط : *يجيد عمل ( البيتزا – كريب – شاورما – بروستد ) *يحمل مؤهل متوسط * السن لا يزيد عن 27 سنة المميزات : توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات – وجبتين ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب : من خلال الايميل : ZHRET.E