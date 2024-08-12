آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مطلوب للسعوديه فورا للتعاقد

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فوراللسعوديه بشركه مصر الجديدة طيارين دلفيري المقابلات يوم الخميس 15/8 في مقر الشركه 01005698998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بدوي
التليفون: 01005698998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوي من شارع مراد امام الكنيسه ميدان الجيزة- ميدان الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281573

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعوديه

مطلوب فورا للسعوديه

(فرصة عمل)

العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق

(للإيجار)

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق - الفخامة والراحة لكبار الزوار والسفارات! نقدم لكم خدمة إيجار كيا ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر

ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر

(للإيجار)

🚖 ليه تشيل هم المواصلات وانت طالع المطار؟ خليك مرتاح وخلي ليموزين نصار يهتم فيك! 🎉 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023

تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023

(للإيجار)

تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023 - الفخامة والراحة في رحلاتك الجماعية! هل تخطط لرحلة جماعية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: اخصائية نسا وتوليد

اخصائية نسا وتوليد

(فرصة عمل)

لمستشفى كبرى بالطائف بالمملكة العربية السعودية مطلوب . #اخصائيات_نسا الشروط: · خبرة لا تقل عن سنتين .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: خصومات اسعار قواطيع الكومباكت

خصومات اسعار قواطيع الكومباكت

(للبيع)

خصومات اسعار قواطيع الكومباكت خصومات اسعار قواطيع الكومباكت الحمامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية مهندس فنون تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي

مطلوب للسعودية مهندس فنون تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في مصنع #اثاث #بالسعودية #مهندس_فنون_تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي خبرة لا تقل عن سنت.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

(للإيجار)

. صيدلية 50م تجهيز سلاسل . بها معمل وحمام كاميرات و تكييف . ايجار 25 ألف شامل المدير . شارع الطال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: بيع عقار

بيع عقار

(للبيع)

عقار مساحة ٢٠٠ متر مربع مكون من تثلاث محلات مساحة المحل ٦٠ متر دورين ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: أنظمة الساوند سيستم من أون لاين تك

أنظمة الساوند سيستم من أون لاين تك

(للبيع)

تمتع بأفضل تجربة صوتية مع أنظمة الساوند سيستم المتطورة من أون لاين تك نقدم لك حلول صوتية متكاملة للم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: أفضل الحلول التقنية لإدارة وقت موظفيك بكفاءة

أفضل الحلول التقنية لإدارة وقت موظفيك بكفاءة

(للبيع)

أجهزة البصمة للحضور والانصراف ✨ من أون لاين تك تحكم بوقت موظفيك بدقة وكفاءة مع أجهزة البصمة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

(للبيع)

تليفون أرضي سلكي العدل تك 📞 موديل 555C اختيارك الأمثل للتواصل الثابت والموثوق يتميز بتصميمه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة

احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة

(للإيجار)

اسعار ليموزين مرسيدس عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يرغب العديد من المسافرين في تجربة رحلة مري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip

خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip

(للإيجار)

خدمة ليموزين مطار vip عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يبحث الكثيرون عن الراحة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250

ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250

(للإيجار)

عند السفر إلى القاهرة، يُعدّ الانتقال من وإلى المطار جزءًا مهمًا من تجربة السفر، ولذلك فإن اختيار وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات