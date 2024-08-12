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مطلوب للسعوديه فورا للتعاقد
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب فوراللسعوديه بشركه مصر الجديدة طيارين دلفيري المقابلات يوم الخميس 15/8 في مقر الشركه 01005698998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بدوي
|التليفون:
|01005698998
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|العنوان:
|3 ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوي من شارع مراد امام الكنيسه ميدان الجيزة- ميدان الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281573
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