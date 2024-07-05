مطلوب للسعودية مهندس فنون تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي

مطلوب للعمل في مصنع #اثاث #بالسعودية #مهندس_فنون_تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الاثاث و shop drawings cutting list للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415