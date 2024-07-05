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مطلوب للسعودية مهندس فنون تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في مصنع #اثاث #بالسعودية #مهندس_فنون_تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الاثاث و shop drawings cutting list للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281538

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2024
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