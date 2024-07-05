مطلوب للسعودية مهندس فنون تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في مصنع #اثاث #بالسعودية #مهندس_فنون_تطبيقية قسم اثاث و تصميم داخلي خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الاثاث و shop drawings cutting list للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281538
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