مطلوب فورا للسعوديه

العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في بيع المنتجات الغير ملموسه وتطبيقات البرامج - خبرة في مجال الاوفيس - يحمل رخصه سواقه مميزات العمل ( راتب شهري مجزي - عموله علي المبيعات - السكن علي الشركه - تليفون بشريحه تحتوي علي الانترنت - بدل ملابس كل 6شهور - سيارة او بدل مواصلات ) المقابلات يوم 8/14 في مقر الشركه عنوان الشركه - 3 ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوي من ش مراد امام الكنيسه ميدان الجيزة 01005698998 // 01019999335