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مطلوب فورا للسعوديه

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في بيع المنتجات الغير ملموسه وتطبيقات البرامج - خبرة في مجال الاوفيس - يحمل رخصه سواقه مميزات العمل ( راتب شهري مجزي - عموله علي المبيعات - السكن علي الشركه - تليفون بشريحه تحتوي علي الانترنت - بدل ملابس كل 6شهور - سيارة او بدل مواصلات ) المقابلات يوم 8/14 في مقر الشركه عنوان الشركه - 3 ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوي من ش مراد امام الكنيسه ميدان الجيزة 01005698998 // 01019999335
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحاج بدوي
التليفون: 01005698998

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العنوان: - ميدان الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281565

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صورة الاعلان: #مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية -1خبرة لاتقل عن 5 سنوات في ادارة العقارات -2ملم بالاساليب المح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: تأشيرات عمل حره للسعودية - في الجيزة مصر

تأشيرات عمل حره للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر) أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه تخفيضات علي التاشيرات والاقامات بدووون.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

26/5/2024
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