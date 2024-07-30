مطلوب فورا للسعوديه

(فرصة عمل)
|العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في بيع المنتجات الغير ملموسه وتطبيقات البرامج - خبرة في مجال الاوفيس - يحمل رخصه سواقه مميزات العمل ( راتب شهري مجزي - عموله علي المبيعات - السكن علي الشركه - تليفون بشريحه تحتوي علي الانترنت - بدل ملابس كل 6شهور - سيارة او بدل مواصلات ) المقابلات يوم 8/14 في مقر الشركه عنوان الشركه - 3 ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوي من ش مراد امام الكنيسه ميدان الجيزة 01005698998 // 01019999335
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج بدوي
|التليفون:
|01005698998
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|العنوان:
|- ميدان الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281565
3,000 ريال
1 ريال
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