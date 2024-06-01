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مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسفر فورا للجادين التواصل واتساب 01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الشروق
التليفون: 01155140187

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2024
رقم الإعلان: 2275927

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2024
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