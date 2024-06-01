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مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسفر فورا للجادين التواصل واتساب 01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الشروق
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275927
مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
1/6/2024
مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
1/6/2024
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