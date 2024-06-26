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مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسفر فورا للجادين التواصل واتساب 01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275926
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1/6/2024
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1/6/2024
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1/6/2024
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#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder w.
25/5/2024
#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engine.
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16/5/2024
#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
11/5/2024
#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
11/5/2024
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5/5/2024
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