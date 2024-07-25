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مطلوب فنيين كهرباء تخصص محطات كهرباء لشركة بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبري الشركات بالسعودية فنيين_كهرباء محطات وصيانه عدادات تخصص محطات كهرباء يفضل خبرة سابقة بشركات الكهرباء بالسعودية للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال ايام . شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 370 العنوان : 37 البطل احمد عبد العزيز – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم 370
التليفون: 01111580415

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278596

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