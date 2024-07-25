مطلوب فنيين كهرباء تخصص محطات كهرباء لشركة بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبري الشركات بالسعودية فنيين_كهرباء محطات وصيانه عدادات تخصص محطات كهرباء يفضل خبرة سابقة بشركات الكهرباء بالسعودية للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال ايام . شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 370 العنوان : 37 البطل احمد عبد العزيز – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم 370
|التليفون:
|01111580415
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278596
1 ريال
1 ريال
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1 درهم