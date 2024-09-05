آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مطلوب فنيين خبرة او بدون للعمل بشركة كبرى للفلاتر المنزلية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة جلوب ويل لتنقية ومعالجة المياه عن حاجتها الي فنيين تركيبات وصيانة فلاتر منزلية السن : من 20 الي30 عام المؤهل : يفضل مؤهل عالي الخبرة : خبرة او بدون الإقامة : يفضل من سكان القاهرة الكبرى والجيزة مميزات الوظيفة : راتب + حوافز + تأمينات للاتصال : 01122229664 / 01122229662 مقر الشركة : 24 ش الطيران ميدان رابعة العدوية – مدينة نصر – القاهرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جلوب ويل
التليفون: 01099994591

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش الطيران ميدان رابعة العدوية – مدينة نصر – القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294847

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فني صيانة مصنع اعلاف - في القاهرة مصر

مطلوب فني صيانة مصنع اعلاف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بمصنع أعلاف طبيعية بالنعيرية المنطقة الشرقية & فني صي.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

5/9/2024
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكييف خبره - في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني تبريد و تكييف تركيب وصيانة خبره للعمل لدي شركة مقاولات ص.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

1/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™