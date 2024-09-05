مطلوب فنيين خبرة او بدون للعمل بشركة كبرى للفلاتر المنزلية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة جلوب ويل لتنقية ومعالجة المياه عن حاجتها الي فنيين تركيبات وصيانة فلاتر منزلية السن : من 20 الي30 عام المؤهل : يفضل مؤهل عالي الخبرة : خبرة او بدون الإقامة : يفضل من سكان القاهرة الكبرى والجيزة مميزات الوظيفة : راتب + حوافز + تأمينات للاتصال : 01122229664 / 01122229662 مقر الشركة : 24 ش الطيران ميدان رابعة العدوية – مدينة نصر – القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جلوب ويل
|التليفون:
|01099994591
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|العنوان:
|24 ش الطيران ميدان رابعة العدوية – مدينة نصر – القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294847
3,000 ريال
2,000 ريال