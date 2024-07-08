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مطلوب طبيب بيطري

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكالوريوس في الطب البيطري * خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الدواجن (البياض) (شرط أساسي) * خبرة سابقة في العمل بمزارع الدواجن برجاء على من تتوافر لديه الشروط إرسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفي على واتس اب: . 1. #عيادة_البيطري 2. #الطب_البيطري 3. #الحيوانات_الصغيرة 4. #طبيب_الحيوانات 5. #البيطري_العام 6. #الرعاية_البيطرية 7. #العناية_بالحيونات 8. #الطبيب_البيطري 9. #بيطري_الحيونات 10. #عيادة_الحي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amir ehap
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 352W+M7M, Mit Uqba Island, Agouza District, Giza 3752231- Agouza
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 ريال
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276331

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صورة الاعلان: طبيب بيطري - في الرياض السعودية

طبيب بيطري

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

100,000 ريال

8/7/2024
صورة الاعلان: طبيب بيطرى - في الرياض السعودية

طبيب بيطرى

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- في الرياض السعودية

مطلوب للعمل بصيدلية #بالسعودية #طبيب_بيطري - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ملم بالسونار لجميع الحيوانات .
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الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2024
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاش.
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اتصل

22/6/2024
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