مطلوب طبيب بيطري

مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكالوريوس في الطب البيطري * خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الدواجن (البياض) (شرط أساسي) * خبرة سابقة في العمل بمزارع الدواجن برجاء على من تتوافر لديه الشروط إرسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفي على واتس اب: . 1. #عيادة_البيطري 2. #الطب_البيطري 3. #الحيوانات_الصغيرة 4. #طبيب_الحيوانات 5. #البيطري_العام 6. #الرعاية_البيطرية 7. #العناية_بالحيونات 8. #الطبيب_البيطري 9. #بيطري_الحيونات 10. #عيادة_الحي