مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطرية جديدة بالجوف الراتب 3000 ريال + 25٪ من الكشوفات والعمليات الداخلية والخارجية مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة والمواصلات مسمي التأشيرة طبيب بيطري - مده العقد عامان اجازة بعد العامين مدفوعة مع تذاكر لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة على الواتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة