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مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطرية جديدة بالجوف الراتب 3000 ريال + 25٪ من الكشوفات والعمليات الداخلية والخارجية مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة والمواصلات مسمي التأشيرة طبيب بيطري - مده العقد عامان اجازة بعد العامين مدفوعة مع تذاكر لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة على الواتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274449

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