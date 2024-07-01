مطلوب سباكين لشركة في السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبري شركات المقاولات #بالسعودية #الرياض #سباكين - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال السباكة. - القدرة على قراءة المخططات والرسومات الفنية. - تنفيذ أعمال السباكة في المباني السكنية والتجارية. - إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لأنظمة السباكة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
|التليفون:
|01111580415
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276958
4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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