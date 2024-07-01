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مطلوب سباكين لشركة في السعودية

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبري شركات المقاولات #بالسعودية #الرياض #سباكين - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال السباكة. - القدرة على قراءة المخططات والرسومات الفنية. - تنفيذ أعمال السباكة في المباني السكنية والتجارية. - إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لأنظمة السباكة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
التليفون: 01111580415

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276958

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#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية

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#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية 1-خبرة باعمال مكاتب الاستشارات البيئية والدراسات البيئية 2- يفضل ان تك.
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1/7/2024
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مطلوب_معلم_المونيوم _للسعودية -1 مطلوب معلم المونيوم مطابخ خشب -2 خبره في تنفيذ وتصميم المطابخ ال.
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2/5/2024
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