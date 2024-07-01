مطلوب سباكين لشركة في السعودية

مطلوب للعمل بكبري شركات المقاولات #بالسعودية #الرياض #سباكين - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال السباكة. - القدرة على قراءة المخططات والرسومات الفنية. - تنفيذ أعمال السباكة في المباني السكنية والتجارية. - إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لأنظمة السباكة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال