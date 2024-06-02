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مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة تعمل فى أعمال الالومنيوم والحديد والزجاج والديكورات بالسعودية : #رسام_أوتوكاد #مهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن سنتان •يحدد الراتب حسب الخبرة •يتم توفير السكن- التأمين الطبي- المواصلات – تذاكر طيران خلال مده العقد ذهاب وإياب •رصيد الاجازة : 21 يوم سنويا يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحي اللاتيني
التليفون: 01017617968

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2275994

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