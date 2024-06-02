مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة تعمل فى أعمال الالومنيوم والحديد والزجاج والديكورات بالسعودية : #رسام_أوتوكاد #مهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن سنتان •يحدد الراتب حسب الخبرة •يتم توفير السكن- التأمين الطبي- المواصلات – تذاكر طيران خلال مده العقد ذهاب وإياب •رصيد الاجازة : 21 يوم سنويا يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحي اللاتيني
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275994
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5,500 ريال