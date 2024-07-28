مطلوب خصائيه تمريض

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في قسم النساء والتوليد وقسم الكلي { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأساسى 5000 ريال سكن + إقامة + تأمين الطبى + تذاكر السفر /// مدة العقد سنتين + أجازة 30 يوم مدفوعة / سنة + مكافأة نهاية الخدمة ½ شهر / سنة /// الدوام (9) ساعات شفت واحد+3 ساعات اوفر تايم اوفرتايم الساعة بساعة – يوم الجمعة أجازة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس تليجرام