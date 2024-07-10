مطلوب اناث للعمل في شركة نقل سياحي

(فرصة عمل)
|مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت مسائى مواعيد العمل : من 5 م الى 11 م 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة مواعيد العمل من 9 ص حتي 6 مساء مواعيد المقابله الاحد : 7/13 الى 7/18 للتواصل :01100092199- 01099552706 لايشترط موهل ويفضل حديثي التخرج , لايشترط الجنسيه , الوظائف اناث فقط , الراتب 3000جنيه . /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276943
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