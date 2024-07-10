مطلوب اناث للعمل في شركة نقل سياحي

مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت مسائى مواعيد العمل : من 5 م الى 11 م 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة مواعيد العمل من 9 ص حتي 6 مساء مواعيد المقابله الاحد : 7/13 الى 7/18 للتواصل :01100092199- 01099552706 لايشترط موهل ويفضل حديثي التخرج , لايشترط الجنسيه , الوظائف اناث فقط , الراتب 3000جنيه . /