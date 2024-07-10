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مطلوب اناث للعمل في شركة نقل سياحي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت مسائى مواعيد العمل : من 5 م الى 11 م 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة مواعيد العمل من 9 ص حتي 6 مساء مواعيد المقابله الاحد : 7/13 الى 7/18 للتواصل :01100092199- 01099552706 لايشترط موهل ويفضل حديثي التخرج , لايشترط الجنسيه , الوظائف اناث فقط , الراتب 3000جنيه . /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01100092199

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العنوان: 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276943

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شركة جلوب ويل لتنقية ومعالجة المياه تعلن عن حاجتها الي موظفين مبيعات وتسويق ( تلي سيلز ) عدد الوظائف.
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