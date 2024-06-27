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مصنع للبيع في مدينة العاشر من رمضان في منطقة حيوية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصنع للبيع في مدينة العاشر من رمضان في منطقة حيوية - في الشرقية مصر

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مصنع للبيع في مدينة العاشر من رمضان في منطقة حيوية مصنع للبيع فى العاشر من رمضان كامل المرافق مصنع تشكيل معادن للبيع في العاشر من رمضان - امكانية تغيير النشاط بمساحة 1050 متر مكون من 3 ادوار يوجد كهرباء ومياه وتجهيزات كاملة لانه بموقع حيوي جدا في مدينة العاشر من رمضان البيع بدون خطوط انتاج - والبيع للتوسع والانتقال لمساحة اكبر ترخيص تشكيل معادن ويمكن تغيير النشاط للاستفسار او المعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274801

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: مزرعة للبيع في سمرقند طريق مصر اسكندرية الصحراوي

مزرعة للبيع في سمرقند طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

ارض للبيع في سمرقند فدان ونصف مزرعة للبيع طريق مصر اسكندرية الصحراوي في كمبوند سمرقند على مساحة فدان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه الترا لوكس

شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه الترا لوكس

(للبيع)

شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه مساحتها 185 متر الدور التاسع البرج 3 اسانسير تشطيب الترا لو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي

فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي

(للبيع)

فيلا للبيع بالريف الاوروبي مصر بحمام سباحة واشجار مثمرة الفيلا في حدائق فالنسيا مساحة الارض فدان و10.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا مساحة الارض 1375 متر مساحة المباني 475 متر ومتاح بناء 25%.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

(للبيع)

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز الفيلا بمنطقة حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل

فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل

(للبيع)

فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمبا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: 2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

2 فيلا سوبر لوكس بالفرش للبيع قطعه واحده بمنتجع ساندورينى أرض 2400م عليها 2 فيلا كل فيلا بمساحة 200م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

فيلا للبيع في وادي النخيل مصر مساحة الأرض 2500 متر ومساحة المبانى 600 او اكتر الفيلا مكونة من دور ار.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا الارض 1375 متر والمباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز

(للبيع)

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسهم مساحة المباني 200م عبار.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى

سكراب طبى رجالى

(للبيع)

سكراب طبى رجالى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2024
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