مصنع للبيع في مدينة العاشر من رمضان في منطقة حيوية مصنع للبيع فى العاشر من رمضان كامل المرافق مصنع تشكيل معادن للبيع في العاشر من رمضان - امكانية تغيير النشاط بمساحة 1050 متر مكون من 3 ادوار يوجد كهرباء ومياه وتجهيزات كاملة لانه بموقع حيوي جدا في مدينة العاشر من رمضان البيع بدون خطوط انتاج - والبيع للتوسع والانتقال لمساحة اكبر ترخيص تشكيل معادن ويمكن تغيير النشاط للاستفسار او المعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683