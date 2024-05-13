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مصمم جرافيك (موشن جرافيك) بالرياض

(فرصة عمل)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبري شركات الدعاية و الاعلان #بالسعودية #الرياض #مصمم_جرافيك (موشن جرافيك) - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم الجرافيك والموشن جرافيك. - إتقان برامج التصميم مثل Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, وAdobe Photoshop. - القدرة على ابتكار أفكار إبداعية وجذابة. - معرفة بأساسيات تحرير الفيديو والصوت. للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 0150800
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

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العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276954

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صورة الاعلان: مبرمج و مطور مواقع إلكترونية - في الرياض السعودية

مبرمج و مطور مواقع إلكترونية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مبرمج ومصمم مواقع ومتاجر الكترونيه برمجة مواقع متجاوبة مع الجوال وجميع الشاشات و برامج سطح مكتب باح.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

13/5/2024
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