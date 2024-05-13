مصمم جرافيك (موشن جرافيك) بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبري شركات الدعاية و الاعلان #بالسعودية #الرياض #مصمم_جرافيك (موشن جرافيك) - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم الجرافيك والموشن جرافيك. - إتقان برامج التصميم مثل Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, وAdobe Photoshop. - القدرة على ابتكار أفكار إبداعية وجذابة. - معرفة بأساسيات تحرير الفيديو والصوت. للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 0150800
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276954
500 ريال