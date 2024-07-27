مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

مصدات امنية هيدروليكية ومصدات عامودية نقوم بتصنيع المعدات الأصلية ، صيانة هيدروليك ، إصلاح وصيانة موارد هيدروليك حسب طلب العميل و توفير قطع الغيار المختلفة. اسعار المصدات-مواصفات المصدات_من مصدات-مصدات امنية مصدات شوكية-حواجز شوكية فقط على التواصل مع الخطوط الجوية والاستعلام والاستفسار عن والمواصفات المختلفة وانواعات الامنية للسيارات سواءً القاطعة للطريق او المصدة العمودية التي يتم تركيب كل منها على حدة واختيار عدد القطع علي حسب المساحات المتاحة مما يوفر الاموال والوقت والمجهود. حماية عال