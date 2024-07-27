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مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669 - في الرياض السعودية

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مصدات امنية هيدروليكية ومصدات عامودية نقوم بتصنيع المعدات الأصلية ، صيانة هيدروليك ، إصلاح وصيانة موارد هيدروليك حسب طلب العميل و توفير قطع الغيار المختلفة. اسعار المصدات-مواصفات المصدات_من مصدات-مصدات امنية مصدات شوكية-حواجز شوكية فقط على التواصل مع الخطوط الجوية والاستعلام والاستفسار عن والمواصفات المختلفة وانواعات الامنية للسيارات سواءً القاطعة للطريق او المصدة العمودية التي يتم تركيب كل منها على حدة واختيار عدد القطع علي حسب المساحات المتاحة مما يوفر الاموال والوقت والمجهود. حماية عال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أجواء
التليفون: 0562297669

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العنوان: السعوديه- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279686

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السعر
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23/7/2024
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20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

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العنوان:

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1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا جميع انواع بوابات السيارات الايطالية وغيرها من الانواع باطوال اذرع مختلفة على حسب المنشأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج - في الرياض السعودية

بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف - في الرياض السعودية

وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء - في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

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12/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية Smart 31 &amp;amp;ndash; smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2024
صورة الاعلان: بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray - في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب> أمان وسرعة في نقطة التفتيش الخاصة بك! تواجه الكثير من الناس ازدحامًا وتأخيرًا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع - في الرياض السعودية

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن شاشات العرض التفاعلية هي بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة عرض كبيره وعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
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