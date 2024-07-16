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مصحح لغوي مدقق لغوي
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|مدقق لغوي مصحح لغوي مراجع لغوي للرسائل الجامعية والكتب العلمية والمؤلفات الأدبية وبالإمكان مساعدة السادة الباحثين في اللغة العربية وتقديم كل ما يلزمهم من كتب وتبويب وتنسيق وتدقيق، ويسرني تحقيق كتب التراث والمخطوطات شعارنا الدقة في العمل والالتزام بموعد التسليم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السخاوي
|التليفون:
|01015488278
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|العنوان:
|29 شارع المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية ـ مصر- ِAgamy
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278443
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