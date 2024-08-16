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مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع فلل فاخر يتميز مجمع الفلل بوجود فيلا رئيسية فاخرة تتضمن6غرف نوم،صالة واسعة،2مجالس،غرفة طعام،مغاسل،مطبخ تحضيري،وغرفة خادمة.إضافةً إلى 3فلل مستقلة أخرى،كل منها تحتوي على4غرف نوم،مجلس،صالة معيشة،صالة طعام، مطبخ،وغرفة خادمة.تصميم يضمن الراحة والرفاهية لك مساحة الارض 40,000قدم مربع،رقم مرجعي:CD983899 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة السيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282421
فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي .
16/8/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاأولى مكونة: -6 غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع س.
16/8/2024
مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات.
16/8/2024
فيلا تجارية كعيادة طبية، 4 طوابق: 15 عيادة،3 غرف علاج،غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، غرفتين انتظار،غرفتين.
16/8/2024
**مجمع فلل فاخر يضم 32 فيلا متميزة، كل منها تحتوي على 4غرف نوم، صالة عائلية، صالة طعام، ومطبخ. يشمل .
16/8/2024
**مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة: *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استو.
16/8/2024
**مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة من الأتي: *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم .
16/8/2024
فيلا 5 غرف ذات موقع مميز مع ترجيع الايجار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي : - غرفة ضيوف مع .
16/8/2024
**مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) .
16/8/2024
*الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة/سائق -صال.
16/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة:15.
16/8/2024
**المجمع يتكون من: *الطابق الارضى: - مجلس واسع - غرفه طعام - مغاسل - يوجد حمام للمجلس . - مطبخ .
16/8/2024
**كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .
16/8/2024
تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشه واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة بأنا.
16/8/2024
*المجمع عبارة عن: *الفيلا الرئيسية: - 7 غرف ماستر - غرفة خادمة - غرفة سائق - حوش - موقف سيارات.
16/8/2024
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