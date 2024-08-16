مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

مجمع فلل فاخر يتميز مجمع الفلل بوجود فيلا رئيسية فاخرة تتضمن6غرف نوم،صالة واسعة،2مجالس،غرفة طعام،مغاسل،مطبخ تحضيري،وغرفة خادمة.إضافةً إلى 3فلل مستقلة أخرى،كل منها تحتوي على4غرف نوم،مجلس،صالة معيشة،صالة طعام، مطبخ،وغرفة خادمة.تصميم يضمن الراحة والرفاهية لك مساحة الارض 40,000قدم مربع،رقم مرجعي:CD983899 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة السيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة(RERA):202401101466