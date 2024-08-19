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مسؤول إدارة علاقات العملاء

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نحن شركه ناشئه في متخصصه في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام العمل الدائم للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وعرض الخدمات وتعريف مهام الشركه ومعرفه المشاكل التى تواجه العميل وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة . المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bassem
التليفون: 01009130914

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العنوان: Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2283022

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19/8/2024
صورة الاعلان: مسؤول إدارة علاقات العملاء - في الجيزة مصر

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18/8/2024
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العنوان:

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15/8/2024
صورة الاعلان: مسؤول إدارة علاقات العملاء - في الجيزة مصر

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14/8/2024
صورة الاعلان: مسؤول إدارة علاقات العملاء - في الجيزة مصر

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12/8/2024
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5/8/2024
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