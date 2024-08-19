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مسؤول إدارة علاقات العملاء
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|نحن شركه ناشئه في متخصصه في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام العمل الدائم للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وعرض الخدمات وتعريف مهام الشركه ومعرفه المشاكل التى تواجه العميل وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة . المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283022
مسؤول إدارة علاقات العملاء نحن شركه ناشئه في متخصصه في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة و.
19/8/2024
مسؤول إدارة علاقات العملاء نحن شركه ناشئه في متخصصه في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة و.
18/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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