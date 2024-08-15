مسؤول إدارة علاقات العملاء نحن شركه ناشئه في متخصصه في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤول إدارة علاقات العملاء يفضل ان يكون اخصائيه موارد بشريه متمكنه ولديها خبرة بادارة علاقات العملاء يفضل خريجي ادارة اعمال ومن لهم خبرة تعامل مع عملاء بالسوق الخليجي نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام العمل الدائم للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء