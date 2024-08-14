(فرصة عمل)
|نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام العمل الدائم للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وعرض الخدمات وتعريف مهام الشركه ومعرفه المشاكل التى تواجه العميل وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة . المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282230
اتصل
12,211 جنيه
12,211 جنيه
اتصل