(فرصة عمل)
|نظام العمل دوام كامل نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام الدوام الكامل للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة. المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها. المتطلبات: خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة علاقات العملاء. مهارات استخدام تطبيقات CRM وغيرها من التطبيقات الهامة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281709
12,211 جنيه
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