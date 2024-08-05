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مسؤول إدارة علاقات العملاء
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|نظام العمل دوام كامل Full time نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام الدوام كامل للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة. المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها. المتطلبات: خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة علاقات العملاء. مهارات استخدام تطبيقات CRM وغيرها من التطبيقات الهامة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صبري هاني
|التليفون:
|+201009130914
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|العنوان:
|مقر الشركه :حدائق الاهرام البوابه الاولى عمارة رقم 122 ج اول عماره في مدخل البوابه فوق معمل البرج- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280494
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