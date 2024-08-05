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مسؤول إدارة علاقات العملاء

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نظام العمل دوام كامل Full time نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام الدوام كامل للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: التواصل مع العملاء وتسجيل المكالمات. تنفيذ مهام بيعية تتطلب مهارات الإقناع والتواصل الفعال. تقديم تقارير دورية ومتابعة الجدول الزمني. استخدام تطبيقات CRM والتطبيقات الأخرى ذات الصلة. المتابعة الداخلية والخارجية لنقل متطلبات العملاء وضمان تنفيذها. المتطلبات: خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة علاقات العملاء. مهارات استخدام تطبيقات CRM وغيرها من التطبيقات الهامة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صبري هاني
التليفون: +201009130914

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مقر الشركه :حدائق الاهرام البوابه الاولى عمارة رقم 122 ج اول عماره في مدخل البوابه فوق معمل البرج- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280494

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات

شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات

(للإيجار)

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: سعر ايجار السيارات اليوم في مصر

سعر ايجار السيارات اليوم في مصر

(للإيجار)

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا!

تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا!

(للشراء (مطلوب))

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سيارات شهري للشركات

تاجير سيارات شهري للشركات

(للإيجار)

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية

ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية

(للإيجار)

إيجار ليموزين للأعمال والاجتماعات في الإسكندرية ليموزين لرحلات اسكندرية بالتالي إيجار ليموزين للأعما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب

مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية لدى شركة كبرى محاسب الشروط : *خبرة من 3 الى 5 سنوات * خريج تجارة انجليزى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق

(للإيجار)

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمناسباتك الخاصة أو رحلاتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان

مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان معلمات فرنسـاوى معلمات تربية رياضية الشروط المطلوبـ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco موديل K14-PRO 3000 بصمة صباع 3000 بصمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco موديل K14-PRO 3000 بصمة صباع 3000 بصمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية ZKTECO MB20

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية ZKTECO MB20

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف يعمل بالتعرف على الوجه والبصمة والكارت والباسورد تعمل حتي 200 وجه و500 بصمة اصبع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة

مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى الشركات الزراعية بالسعوديـة - مدير مالـي خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مالى فى شر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب خصائيه تمريض

مطلوب خصائيه تمريض

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: كاشير للمولات لتسريع العمليات التجارية

كاشير للمولات لتسريع العمليات التجارية

(للبيع)

أجهزة الكاشير الذكية الحل الأمثل لتسريع عمليات الدفع وإدارة المخزون بكفاءة اجعل عملك التجاري أكثر ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

(للبيع)

•تصميم تطبيق إعلانات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية بأحدث تقنيات التصميم والبرمجة العالمية . •تصميم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/8/2024
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