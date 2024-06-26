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مركز نانو كوزماتكس لعلاج جميع مشاكل الشعر

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تفاصيل الإعلان
مثل علاج تساقط الشعر وتساعد على حل مشكلة نوفر جلسات علاج الشعر بمركب نترات دهب بيور تساعد على حل جميع مشاكل الشعر اطالة الشعر باسرع وقت ممكن وتظهر النتيجة من الجلسة الاولى نانو كوزماتيكس متخصصون في العناية بالشعر والبشرة 01151800999 / 035414185 وكما ايضا تحل مشكلة الشعر المجعد وتقوم بفردة وتكون تلك الجلسات طبيعية 100% مميزات النترات. تطويل الشعر في خلال اسبوع واحد من الجلسة . فرد الشعر بشكل امن وطبيعي وتكثيف هيكل الشعر وزيادة سمكها . مما يضمن بنسبة 100% عدم رجوع الشعر لشكله الطبي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العالمية
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رشدي- الاسكندرية
الأقصر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274710

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C

عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C

(للبيع)

أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: شيف عمومي

شيف عمومي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه شيف عمومي خبره بالفنادق الوظيفه للمقيمين داخل مصر ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان مودرن

احواض كوريان مودرن

(للبيع)

احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

(للإيجار)

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

(للإيجار)

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية

ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية

(للبيع)

ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية

(فرصة عمل)

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية

(مطلوب)

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مراقب عام كهرباء مباني

مطلوب مراقب عام كهرباء مباني

(فرصة عمل)

مراقب_عام_كهرباء_مباني •خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب أو فحص واستبدال وإصلاح الأسلاك ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

(فرصة عمل)

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مميزات ايجار ليموزين مطار

مميزات ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

“خمسة أسباب لاختيار ليموزين المطار لرحلاتك التالية” تأجير ليموزين مطار القاهرة “الراحة والفخامة: كيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: مميزات ايجار ليموزين مطار

مميزات ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

“خمسة أسباب لاختيار ليموزين المطار لرحلاتك التالية” تأجير ليموزين مطار القاهرة “الراحة والفخامة: كيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط

طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد: 120 جنيه للعلبة، ووجهين: 150 جنيه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

25/6/2024
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