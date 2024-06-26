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مركز نانو كوزماتكس لعلاج جميع مشاكل الشعر
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|مثل علاج تساقط الشعر وتساعد على حل مشكلة نوفر جلسات علاج الشعر بمركب نترات دهب بيور تساعد على حل جميع مشاكل الشعر اطالة الشعر باسرع وقت ممكن وتظهر النتيجة من الجلسة الاولى نانو كوزماتيكس متخصصون في العناية بالشعر والبشرة 01151800999 / 035414185 وكما ايضا تحل مشكلة الشعر المجعد وتقوم بفردة وتكون تلك الجلسات طبيعية 100% مميزات النترات. تطويل الشعر في خلال اسبوع واحد من الجلسة . فرد الشعر بشكل امن وطبيعي وتكثيف هيكل الشعر وزيادة سمكها . مما يضمن بنسبة 100% عدم رجوع الشعر لشكله الطبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العالمية
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|رشدي- الاسكندرية
الأقصر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274710
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