(طلب عمل)
|مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية اعداد البحث العلمي وكذلك إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المختلفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو مصطفى
|التليفون:
|0593360395 - 0567037823
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|العنوان:
|شارع خالد بن الوليد- قرطبة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281914
34,517 ريال