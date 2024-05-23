مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية اعداد البحث العلمي وكذلك إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المختلفة