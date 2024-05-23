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مركز مناقشتي

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية اعداد البحث العلمي وكذلك إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المختلفة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو مصطفى
التليفون: 0593360395 - 0567037823

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع خالد بن الوليد- قرطبة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281914

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس انجليزى ظهرة لبن الرياض - في الرياض السعودية

مدرس انجليزى ظهرة لبن الرياض

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مدرس انجليزى ومتابعه بالرياض ظهرة لبن 0503265574.
العنوان:

الرياض - السعودية

34,517 ريال

23/5/2024
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