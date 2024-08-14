مركز متخصص في إعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

مركز متخصص يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية إعداد البحوث الجامعية والرسائل العلمية