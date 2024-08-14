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مركز متخصص في إعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|مركز متخصص يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية إعداد البحوث الجامعية والرسائل العلمية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|0546343162
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|العنوان:
|شارع خالد بن الوليد- حي قرطبة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281939
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