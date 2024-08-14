آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مركز متخصص في إعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مركز متخصص يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا في اعداد البحوث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القابلة للنشر واعداد الكتب واعداد الإستبانات والتحليل الإحصائي وكذلك تقديم دورات حول كيفية إعداد البحوث الجامعية والرسائل العلمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 0546343162

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع خالد بن الوليد- حي قرطبة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281939

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها

(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

14/8/2024
صورة الاعلان: مركز مناقشتي

مركز مناقشتي

(طلب عمل)

مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

(فرصة عمل)

ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

jpvw شركة رحاب ىالتنمية على توفير أجهزة الكشف عن الشنط والحقائب X RAY من اجل تحقيق أعلى مستويات الأم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ول.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية السعودية

شاشات تفاعلية السعودية

(للبيع)

إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء

بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء

(للبيع)

للبيع عماره عظم في المحله بين صبياء وبيش بمنطقة جازان عماره للبيع بصك الكتروني موقعها خرافي محلة بي.
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

1,500,000 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

9/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: بوابات دخول فلاب بارير

بوابات دخول فلاب بارير

(للبيع)

لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: ?? ?? ?????? ?????????

?? ?? ?????? ?????????

(للاستثمار)

ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علم الحاسب الآلي. وهو محاكاة برامج حاسوبية ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

(للبيع)

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

(فرصة عمل)

⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :جدة 💻متطلبا.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

(للبيع)

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™