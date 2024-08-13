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مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استمتع برفاهية القيادة مع مرسيدس C200 موديل 2023! احصل على تجربة قيادة لا تُضاهى تجمع بين الفخامة والأداء القوي. سواء كنت تخطط لرحلة عمل، أو تحتاج إلى سيارة راقية لمناسباتك الخاصة، مرسيدس C200 هي الخيار الأمثل. لماذا تختار مرسيدس C200 2023؟ •تصميم أنيق يجذب الأنظار مع خطوط ديناميكية تضفي طابعًا عصريًا. •أداء قوي بمحرك تيربو يجمع بين الكفاءة والسرعة. •تكنولوجيا متقدمة مثل نظام الملاحة الذكي وشاشة عرض رقمية. للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز _ ميدان المحكمة _ مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281788
ميكروباص للايجار بالسائق حجز ميكروباص تويوتا هايس لرحلات شرم الشيخ عند التخطيط لرحلة إلى شرم الشيخ، .
13/8/2024
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13/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
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13/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
استمتع بالفخامة والراحة عند وصولك لجعل رحلتك إلى القاهرة تجربة لا تُنسى من البداية، نقدم لك خدمة .
12/8/2024
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12/8/2024
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12/8/2024
🚖 ليه تشيل هم المواصلات وانت طالع المطار؟ خليك مرتاح وخلي ليموزين نصار يهتم فيك! 🎉 .
12/8/2024
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12/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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