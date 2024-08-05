آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مرسيدس للايجار 2024

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مرسيدس للايجار 2024 - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

هل ترغب في تجربة الفخامة والأداء المثالي؟ الآن يمكنك ذلك مع سيارة مرسيدس S450 الرائعة! مواصفات السيارة: الموديل: مرسيدس S450 اللون: أسود لامع المحرك: 3.0 لتر توربو مزدوج V6 النقل: ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات الداخلية: جلد فاخر مع تشطيبات خشبية ميزات أخرى: نظام ملاحة، مقاعد مدفأة ومبردة، نظام صوت محيطي، وكاميرات رؤية 360 درجة. المميزات: الراحة: تجربة قيادة مريحة وفاخرة مع أحدث التقنيات. الأمان: مزودة بأحدث أنظمة الأمان لضمان رحلة آمنة. الأداء: محرك قوي وأداء رياضي مع كفاءة عالية في استهلاك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: touristcar
التليفون: 01003203210

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280505

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سيارات للايجار بارخص الاسعار - في القاهرة مصر

سيارات للايجار بارخص الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة توفر شركة تورست لايجار السيارات والليموزين خدمة ايجار ليموزين القاهرة , ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات - في القاهرة مصر

شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: سعر ايجار السيارات اليوم في مصر - في القاهرة مصر

سعر ايجار السيارات اليوم في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا! - في القاهرة مصر

تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا!

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سيارات شهري للشركات - في القاهرة مصر

تاجير سيارات شهري للشركات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار ليموزين للأعمال والاجتماعات في الإسكندرية ليموزين لرحلات اسكندرية بالتالي إيجار ليموزين للأعما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمناسباتك الخاصة أو رحلاتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة لرحلاتك؟ نقدم لكم حافلات شيفورليه 2023 بسعة 33 راكبًا! مميزات: - موديل ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7و راكب بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7و راكب بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير تويوتا راش 7 ركاب مع السائق هل تبحث عن سيارة عائلية مريحة وآمنة لرحلاتك؟ نقدم لكم عرضًا مميزً.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: أيجار سيارات _بأفضل الاسعار - في القاهرة مصر

أيجار سيارات _بأفضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تورست كار علي تقديم افضل خدمات الليموزين في مصر من خلال توفير العديد من وسائل الراحة والرفاهية عند ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: rent car _mercedes for rent - في القاهرة مصر

rent car _mercedes for rent

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افضل مكتب تأجير سيارات في القاهرة يعد شركة تورست كار من افضل مكاتب تأجير سيارات في القاهرة حيث نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: Mercedes Viano 7 seater car rental - في القاهرة مصر

Mercedes Viano 7 seater car rental

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات - في القاهرة مصر

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: Types Of Limousine Mercedes 2023 - في القاهرة مصر

Types Of Limousine Mercedes 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس استئجار مرسيدس E200 2023 لرحلات رجال الأعمال تعتبر مرسيدس بنز من الشركات الرائد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين مطار | ليموزين مصر - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين مطار | ليموزين مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار ليموزين لاستقبال من المطار وصول فاخر يبدأ من لحظة الهبوط! استقبال من المطار بسيارة ليموزين فاخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

4/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات