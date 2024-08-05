مرسيدس للايجار 2024

هل ترغب في تجربة الفخامة والأداء المثالي؟ الآن يمكنك ذلك مع سيارة مرسيدس S450 الرائعة! مواصفات السيارة: الموديل: مرسيدس S450 اللون: أسود لامع المحرك: 3.0 لتر توربو مزدوج V6 النقل: ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات الداخلية: جلد فاخر مع تشطيبات خشبية ميزات أخرى: نظام ملاحة، مقاعد مدفأة ومبردة، نظام صوت محيطي، وكاميرات رؤية 360 درجة. المميزات: الراحة: تجربة قيادة مريحة وفاخرة مع أحدث التقنيات. الأمان: مزودة بأحدث أنظمة الأمان لضمان رحلة آمنة. الأداء: محرك قوي وأداء رياضي مع كفاءة عالية في استهلاك