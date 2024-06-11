مرسيدس فيانو 2022 للايجار

ايجار مرسيدس فيانو بالسائق بالتالي اليكم بعض مواصفات سياره مرسيدس فيانو التي تجعلها في المقام الاول و تتميز عن غيرها من الفانات الاخري من حيث الايجار و من ضمن هذه المواصفات 01101727711 .تزود بمصابيح أمامية زينون وإضاءة نهارية (LED) مع