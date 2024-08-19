مرسيدس فان للمطار

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283036
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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