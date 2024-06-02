(طلب عمل)
|مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 01223333060(واتساب) 01151800999 / 01234505999 / 01557760999 يشرفنا اتصالاتكم مكتب_شغالات مكت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277232
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه