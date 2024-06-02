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مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999

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صورة الاعلان: مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 - في القاهرة مصر

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مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 01223333060(واتساب) 01151800999 / 01234505999 / 01557760999 يشرفنا اتصالاتكم مكتب_شغالات مكت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277232

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