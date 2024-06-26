أضف إعلانك مجاناً

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية

(مطلوب)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إصلاح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، السباكة، الصرف، ومكافحة الحرائق. •القدرة على قراءة المخططات الميكانيكية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274702

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية - في الجيزة مصر

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرجودة م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات فقط خبرة سعودية وخبره بالعقدالموحدسبق له العمل مع شركة مقاول معتمد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامساح سبق له العمل وخبرة فمشاريع مساحة كهربية لاعمدة الضغط العالي يجيد جميع الاجهزة المساح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engin.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder w.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engine.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس انتاج حقن بلاستيك خبرة متوسطه له دراية بالحقن والنفخ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

16/5/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالدمام بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالدمام بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات متخرج من بعد٢٠١٥خبره بالعقدالموحدسبق له الع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس بترول_وغاز_للسعودية -1 مطلوب مهندس ذو خبرة لاتقل عن 10 سنوات -2 خبرة على تقديم وتشغيل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس بترول_وغاز_للسعودية -1 مطلوب مهندس ذو خبرة لاتقل عن 10 سنوات -2 خبرة على تقديم وتشغيل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات