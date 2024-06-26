مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إصلاح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، السباكة، الصرف، ومكافحة الحرائق. •القدرة على قراءة المخططات الميكانيكية.