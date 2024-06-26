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مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجميع أعمال التشطيبات. • القدرة على قراءة المخططات الإنشائية والمعمارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

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العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274695

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية - في الجيزة مصر

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرجودة م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات فقط خبرة سعودية وخبره بالعقدالموحدسبق له العمل مع شركة مقاول معتمد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامساح سبق له العمل وخبرة فمشاريع مساحة كهربية لاعمدة الضغط العالي يجيد جميع الاجهزة المساح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engin.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder w.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engine.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس انتاج حقن بلاستيك خبرة متوسطه له دراية بالحقن والنفخ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

16/5/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwondweware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder ware) -2.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالدمام بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالدمام بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات متخرج من بعد٢٠١٥خبره بالعقدالموحدسبق له الع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس بترول_وغاز_للسعودية -1 مطلوب مهندس ذو خبرة لاتقل عن 10 سنوات -2 خبرة على تقديم وتشغيل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس بترول وغاز غي السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس بترول_وغاز_للسعودية -1 مطلوب مهندس ذو خبرة لاتقل عن 10 سنوات -2 خبرة على تقديم وتشغيل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2024
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