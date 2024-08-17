مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مطعم وجبات سريعه في السعوديه بالمدينه العُلا 1/شيفات وجبات سريعه متخصصين في عمل( البروست و البرجر والكريب و سندوتشات الشاورما ) 2/مدير مطعم متخصص في الوجبات السريعه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]