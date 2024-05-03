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مدير تنفيذي

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مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مواد بناء وسيراميك بالرياض مدير تنفيذي متخصص في إدارة مؤسسات مواد الرخام واالسرميك ومواد البناء الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: SABAREN
التليفون: 01557776627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279486

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير منتجع سياحي . مشرف صيانه - في القاهرة مصر

مدير منتجع سياحي . مشرف صيانه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مدير منتجع سياحي بشرط خبره سابقه بالفنادق وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 ريال

3/5/2024
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