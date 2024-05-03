(فرصة عمل)
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مواد بناء وسيراميك بالرياض مدير تنفيذي متخصص في إدارة مؤسسات مواد الرخام واالسرميك ومواد البناء الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
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|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279486
100,000 ريال