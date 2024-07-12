مدير تصنيع بالسعودية

#مطلوب_في_السعودية مدير إدارة التصنيع تفاصيل : ١-ادارة التصنيع في صناعة الأدوات الصحية أو السيراميك. ٢-معرفة عميقة بعمليات التصنيع وأنظمة إدارة الجودة ومبادئ التصنيع الرشيق. ٣-مهارات قوية في القيادة وإدارة الأفراد، مع القدرة على تحفيز وتطوير الفرق. ٤-قدرات ممتازة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، مع التركيز على النتائج والتميز التشغيلي. ٥-اجادة نظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأدوات تخطيط الإنتاج، وبرامج مايكروسوفت أوفيس. المهارات والسمات الإضافية: ١-مهارات اتصال ممتازة، شفوية وكتابية. ٢-قدرات