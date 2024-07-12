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مدير تصنيع بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| #مطلوب_في_السعودية مدير إدارة التصنيع تفاصيل : ١-ادارة التصنيع في صناعة الأدوات الصحية أو السيراميك. ٢-معرفة عميقة بعمليات التصنيع وأنظمة إدارة الجودة ومبادئ التصنيع الرشيق. ٣-مهارات قوية في القيادة وإدارة الأفراد، مع القدرة على تحفيز وتطوير الفرق. ٤-قدرات ممتازة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، مع التركيز على النتائج والتميز التشغيلي. ٥-اجادة نظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأدوات تخطيط الإنتاج، وبرامج مايكروسوفت أوفيس. المهارات والسمات الإضافية: ١-مهارات اتصال ممتازة، شفوية وكتابية. ٢-قدرات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مطلوب
|التليفون:
|01066461026
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|العنوان:
|قنا- قنا
قنا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276775
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