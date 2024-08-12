مدير تسويق - مستوى خبير

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال.

العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في ب.

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