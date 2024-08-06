(فرصة عمل)
|مدير تسويق محترف وخبير المسمى الوظيفي: مدير تسويق - مستوى خبير الموقع: دوام كامل (مقر المكتب: القاهرة، مصر) الوصف الوظيفي: تسعى شركة Strategination لتعيين مدير تسويق ماهر وذو خبرة لقيادة جهودنا التسويقية ودفع نمو حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة المبتكرة لدينا. كعضو رئيسي في فريقنا، سيكون لك دور حيوي في تطوير وتنفيذ خطط تسويق استراتيجية تتماشى مع أهداف أعمالنا وتعزز حضورنا في السوق. المسؤوليات الرئيسية: التخطيط الاستراتيجي: تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية شاملة للترويج لحلول الذكاء الاصطناعي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280588
1 جنيه
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