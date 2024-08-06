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مدير تسويق - مستوى خبير

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدير تسويق محترف وخبير المسمى الوظيفي: مدير تسويق - مستوى خبير الموقع: دوام كامل (مقر المكتب: القاهرة، مصر) الوصف الوظيفي: تسعى شركة Strategination لتعيين مدير تسويق ماهر وذو خبرة لقيادة جهودنا التسويقية ودفع نمو حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة المبتكرة لدينا. كعضو رئيسي في فريقنا، سيكون لك دور حيوي في تطوير وتنفيذ خطط تسويق استراتيجية تتماشى مع أهداف أعمالنا وتعزز حضورنا في السوق. المسؤوليات الرئيسية: التخطيط الاستراتيجي: تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية شاملة للترويج لحلول الذكاء الاصطناعي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bassem
التليفون: 01009130914

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العنوان: Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280588

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير تسويق - مستوى خبير - في الجيزة مصر

مدير تسويق - مستوى خبير

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مدير تسويق محترف وخبير المسمى الوظيفي: مدير تسويق - مستوى خبير الموقع: دوام كامل (مقر المكتب: القاه.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_اخصائي_اضطربات_نطق_وتخاطب_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_اخصائي_اضطربات_نطق_وتخاطب_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_اخصائي_اضطربات_نطق_وتخاطب_للسعودية 1- حاصل على ليسانس (اضطربات نطق وتخاطب ) 2- خاصل على دبلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مدير_مصنع_مناديل_ورقية_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مدير_مصنع_مناديل_ورقية_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مدير_مصنع_مناديل_ورقية_للسعودية -1 مطلوب مديرخبرة فى مجال المناديل الورقية -2 الخبرة لاتقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2024
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