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مدير اغذيه ومشروبات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره مدير اغنيه ومشروبات شرط ااساسي خبره بفنادق 5 نجوم الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: SABAREN
التليفون: 01557776627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2279006

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير اغذيه ومشروبات - في القاهرة مصر

مدير اغذيه ومشروبات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره 1/ شيف عمومي 2/ شيف سخن 3/ مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4 ريال

21/7/2024
صورة الاعلان: مدير اغذيه ومشروبات - في القاهرة مصر

مدير اغذيه ومشروبات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره مدير اغنيه ومشروبات شرط خبره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

14/7/2024
صورة الاعلان: مدير اغذيه ومشروبات - في القاهرة مصر

مدير اغذيه ومشروبات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واست.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: شيف عمومي وسخن ومدير اغذيه - في القاهرة مصر

شيف عمومي وسخن ومدير اغذيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنور 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واستر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

4/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف الشروط : *يجيد عمل ( البيتزا – كريب – شاورما – بروستد ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شيف عمومي - في القاهرة مصر

شيف عمومي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه شيف عمومي خبره بالفنادق الوظيفه للمقيمين داخل مصر ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: شيف سخن - في القاهرة مصر

شيف سخن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: مطور اعمال - في القاهرة مصر

مطور اعمال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مطور اعمال يسعي للتطوير واستغلال الموارد بشكل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

27/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب خباز عام - في القاهرة مصر

مطلوب خباز عام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية خباز عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال خبره بعيش البرجر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

21/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا شيف عمومي . مدير فنادق. مدير اغذيه ومشروبات - في القاهرة مصر

مطلوب فورا شيف عمومي . مدير فنادق. مدير اغذيه ومشروبات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحية في السعودية مدير فندق بشرط خبرة سابقه بالفنادق والمنتجعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

16/5/2024
صورة الاعلان: مدير اغذيه ومشروبات ومدير فندق - في القاهرة مصر

مدير اغذيه ومشروبات ومدير فندق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مدير فندق بشرط خبره سابقه بالفنادق والمنتجعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب صانع حلويات شرقي وغربي - في القاهرة مصر

مطلوب صانع حلويات شرقي وغربي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف حلواني شرقي وغربي خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال مع برند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

9/5/2024
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