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تفاصيل الإعلان
|مدقق لغوي، مصحح لغوي، مراجع لغوي، باحث لغوي للرسائل الجامعية والأعمال الأدبية. شعارنا: الدقة في العمل والسرعة في التسليم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السخاوي
|التليفون:
|01284452578
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|العنوان:
|29 شارع المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية ـ مصر- ِAgamy
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281120
نحن نساعدك في إتمام البحث الجامعي (ماجستير ، دكتوراه) جمع المراجع والأبحاث السابقة، وأعمال الكمبيوتر.
10/8/2024
مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان معلمات فرنسـاوى معلمات تربية رياضية الشروط المطلوبـ.
5/8/2024
مدقق لغوي مصحح لغوي مراجع لغوي للرسائل الجامعية والكتب العلمية والمؤلفات الأدبية وبالإمكان مساعدة ال.
24/7/2024
مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او ان.
16/7/2024
مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او ان.
16/7/2024
مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة مـاث ساينس انجليزى كمبيوتر ترسل السيرة الذاتيـة احم.
27/5/2024
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