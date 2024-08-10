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مدقق لغوي

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدقق لغوي، مصحح لغوي، مراجع لغوي، باحث لغوي للرسائل الجامعية والأعمال الأدبية. شعارنا: الدقة في العمل والسرعة في التسليم.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد السخاوي
التليفون: 01284452578

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العنوان: 29 شارع المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية ـ مصر- ِAgamy
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281120

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صورة الاعلان: مساعد باحث - في الإسكندرية مصر

مساعد باحث

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نحن نساعدك في إتمام البحث الجامعي (ماجستير ، دكتوراه) جمع المراجع والأبحاث السابقة، وأعمال الكمبيوتر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

100 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان - في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بكبرى المدارس الدولية بسلطنة عمـان معلمات فرنسـاوى معلمات تربية رياضية الشروط المطلوبـ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مصحح لغوي مدقق لغوي - في الإسكندرية مصر

مصحح لغوي مدقق لغوي

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مدقق لغوي مصحح لغوي مراجع لغوي للرسائل الجامعية والكتب العلمية والمؤلفات الأدبية وبالإمكان مساعدة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او ان.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او ان.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة مـاث ساينس انجليزى كمبيوتر ترسل السيرة الذاتيـة احم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/5/2024
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